انت الان تتابع خبر تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا.. الفراعنة بصبغة برتغالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وذلك بعد عقد المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب.

روي فيتوريا وقع عقداً مع اتحاد الكرة المصري لتدريب الفراعنة لمدة أربع أعوام حتى 2026.

اتحاد الكرة المصري أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة 4 سنوات قادمة، خلفًا لـ إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات فقط.

روي فيتوريا سيعمل معه 4 مساعدين برتغاليين وقرر المدرب أن يحضر نهائي كأس مصر “2020/2021” بين الأهلي والزمالك، والمقرر له يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

روي فيتوريا (مدير فني).

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام).

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد).

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى).

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال).