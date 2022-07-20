انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة وورطة لفيريرا.. تأكد غياب نجوم الزمالك عن نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل فى مواجهة نارية ينتظرها الجماهير المصرية بحرارة، فى نهائي بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فالاهلي يسعى من خلال تلك المواجهة لمصالحة جماهيره والتتويج باللقب بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد، فيما يأمل الزمالك “متصدر الدوري” فى استكمال انتصاراته بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي وحصد اللقب بقيادة فيريرا.

تأهل الأهلي لنهائي البطولة بعد الفوز على بتروجت، ليضرب موعدا مع الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على أسوان، فى مباراة تنطلق صافرتها فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي بتحكيم اجنبي، بتعليق مدحت شلبي على قناة اون تايم سبورت.

غيابات الزمالك أمام الأهلي فى نهائي كأس مصر

ابرز غيابات الزمالك أمام الأهلي هم محمد أبو جبل بسبب أزمته الأخيرة مع الزمالك، وطارق حامد بعد غيابه عن الفريق دون إذن، ورزاق سيسيه لانقطاعه عن التدريب دون إذن هو الآخر.

وتأكد غياب يوسف أسامة نبيه وعمر السعيد وسيف فاروق جعفر عن لقاء النهائي فيما يتحدد لم يتم تحديد موقف محمد عبدالشافي من خوض اللقاء.

موقف الزمالك من ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 فى المركز الثالث بعد الخسارة أمام بيراميدز امس، على الجانب الآخر ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثاني خلف الزمالك.