انت الان تتابع خبر اول تعليق من مرتضى منصور بعد طلب براميدز المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب نادي بيراميدز المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام بدلا من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بعدما استطاع نادي بيراميدز تحقيق الفوز على حساب النادى الأهلى فى بطولة الدوري المصري الممتاز لينفرد نادي بيراميدز بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ز يأتي خلف نادي الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث في جدول الدوري المصري و يتبقى له مباراتين مؤجلتين من الدور الأول.

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعمه لنادي بيراميدز في طلبه المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام بدلاً من المشاركة في بطولة الكونفدرالية و قام رئيس نادي الزمالك بتصوير مقطع فيديو تحدث فيه عن دعمه لنادي بيراميدز قائلا:”الاهلى بتاريخه الكبير لا يستحق الادارة السيئة التى تديره حالياً يا جماعة كفاية مجاملات، بقى بيراميدز هو الأحق بالمشاركة فى بطولة دورى الابطال، لانه صاحب المركز الثانى فى البطولة فى الوقت الحالى كل الفرق لعبت مباريات الدور الأول، والمفروض بيراميدز هو اللى يشارك والمجاملات بقت واضحه اوى.. كفاية بقى”.

و كان قد أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم الترشيحات الخاصة بالأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية هذا العام وأعلن الاتحاد المصري أنه تم إرسال أسماء النادي الأهلي و الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا و بيراميدز و فيوتشر للمشاركة في بطولة الكونفدرالية.