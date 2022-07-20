انت الان تتابع خبر مفاجآت فى التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية مواجهة قوية ونارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فالاهلي يسعى من خلال تلك المواجهة لمصالحة جماهيره والتتويج باللقب بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد، فيما يأمل الزمالك “متصدر الدوري” فى استكمال انتصاراته بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي وحصد اللقب بقيادة فيريرا.

تأهل الأهلي لنهائي البطولة بعد الفوز على بتروجت، ليضرب موعدا مع الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على أسوان، فى مباراة تنطلق صافرتها فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي بتحكيم اجنبي، بتعليق مدحت شلبي على قناة اون تايم سبورت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي بتحكيم اجنبي، بتعليق مدحت شلبي على قناة اون تايم سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك فى نهائي الكأس

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الزمالك بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج- عمرو السولية- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- حسام حسن.

وتعد مواجهة الخميس مواجهة حاسمه لكلا الفريقين، فإما أن يعود الأهلي من خلالها أو يستمر الزمالك في انتصاراته بقيادة فيريرا، ولكن يعاني الأبيض من غيابات تضرب صفوفه فهي مواجهة صعب توقع نتيجتها وهي ايضا لا تقبل القسمة على اثنين.