نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر….موعد اللقاء والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكرة المصرية من حالة تراجع شهدتها الآونة الأخيرة، سواء كان على صعيد الأندية، وقد تمثل ذلك الانهيار، في خروج كلاً من الزمالك وبيراميدز من دور المجموعات، وخسارة الأهلي دوري أبطال أفريقيا، بعد وصوله للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، أو على صعيد المنتخب، حيث أن آخر مبارتين خاضهما منتخب الفراعنة، انتهوا بخسارة سواء المباراة الرسمية على يد المنتخب الأثيوبي.

أو الودية على يد منتخب كوريا الجنوبية، ولكن على الرغم من كل هذه الأحداث، مازالت مباريات القمة المصرية لها مذاق خاص لدى عشاق الساحرة المستديرة على مستوى العالم العربي والأفريقي، فهي مباراة دائماً ماتشهد الكثير من الأحداث المثيرة والعديد من الأهداف، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم موعد الديربي المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2021.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

هي ليست كمباريات الدوري، فهو نهائي له بطل واحد فقط، من مباراة واحدة فقط، يذكر أن آخر ديربي جمع بين الفريقين انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، بدأ التهديف محمد شريف بعد تشتيت خاطئ من مدافع نادي الزمالك، ثم احرز شيكابالا هدف التعادل والتقدم، ولكن في الدقيقة الثمانين ادرك المارد الأحمر التعادل بهدف من صلاح محسن، بعدما شارك بديلاً، يذكر أن آخر نسخة من كأس مصر فاز بها النادي الأهلي، على حساب طلائع الجيش بضربات الترجيح.

وكان مدرب الأهلي آن ذاك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليه الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والأمارات، وسوف يقام اللقاء بحضور جماهيري، بواقع 2500 مشجع لكل فريق، بالإضافة إلى رصد 16 كاميرا بتقنية اتش دي لنقل المباراة، وقد تم تعيين طاقم تحكيمي أجنبي للمباراة، بالإضافة إلى كاميرا خارجية، وهذه أول مواجهة بين المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ريكاردو سواريش، وفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك.

القنوات الناقلة للقاء

سوف يذاع ديربي القاهرة المقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بين الأهلي والزمالك على مجموعة قنوات أون تيم سبورتس الفضائية، برأيك من سيحسم اللقاء؟