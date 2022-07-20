نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك علي القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث بالفعل خلال هذه الأيام عن تردد قناة أون تايم سبورت، وهي القناة الناقلة لمباراة الفريقين العظيمين الأهلي والزمالك وهي مباراة كأس مصر، والتي ينتظرها الكثير من عشاق الكرة المصرية، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة من المباريات الساخنة التي تشعلها الحماسة والتشجيع المتبادل بين كلًا من مشجعي الفريقين، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تردد القناه الناقله له بشكل تفصيلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

قد حدد اتحاد كرة القدم كل من الفريقين الأهلي والزمالك أن الموعد الرسمي المباراة سوف يكون يوم الخميس وهو الموافق يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري، وسوف تذاع هذه المباراة الحاسمة على شاشة التليفزيون، وذلك على القناة المتخصصة في إذاعة المباريات الهامة والتي ينتظرها الملايين من الشعب المصري وبالطبع هي قناة أون تايم سبورت الفضائية المجانية.

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية الجديد

يتزايد البحث بشكل كبير عن تردد قناة أون تايم اسبورت في هذه الأيام، وذلك حتى يعاد ضبط القناة على التليفزيون مرة أخرى ويتم بث القناة وتشغيلها، حتى يتمكن الكثير من الناس من متابعة أهم مباراة ينتظرها الشعب المصري وهي مباراة الفريقين الأهلي والزمالك في كأس مصر المنتظر، وسوف نعرض التردد الجديد لهذه لقناة أون تايم سبورت، أون تايم اسبورت 2 وهو كالاتي:

التردد الجديد للقناه هو: 11681.

القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات.

معامل الترميز للقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد قناة أون تايم اسبورت 2

التردد الجديد لهذه القناة هو: 12303.

معدل الاستقطاب هو: أفقي

معدل الترميز هو: 27500.

القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات.

قنوات أون تايم اسبورت الرياضية

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم اسبورت هي أهم القنوات الرياضية التي أصبح يتابعها الكثير من مشجعي الكرة في مصر والوطن العربي، فهي تقوم بإذاعة المباريات الحصرية والتي لا تعرض إلا من خلالها، كما أنها تقوم بعرض برامج تحليلية لكبار المعلقين الرياضيين، وتقدم الكثير من البرامج الأخرى التي تخص المجال الرياضي بكل اشكاله لذلك أصبحت هي الافضل بالنسبة للعديد من القنوات الرياضية الأخرى.