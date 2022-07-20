انت الان تتابع خبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات.. هتشوفوا كل مباريات كاس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد معدل البحث على محرك جوجل العالمي عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات، وهذا بعدما تم الإعلان عنه من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنقل بطولة كأس مصر الموسم الماضي حصرياً من خلال قنواتها المتنوعة، وهي التي يكون فيها تحليل للكثير من المباريات لكبار الرياضيين بمصر.

قناة أون تايم سبورت 3 الرياضية

وتوجد الكثير من القنوات الخاصة بأون تايم سبورتس الرياضية، وهي التي تبث الكثير من المباريات الهامة الذي يريد متابعتها الجميع، وتقديم الكثير من البرامج الرياضية المميزة الذي يبحث عنها ويحب متابعتها كل عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

-القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.