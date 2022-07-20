نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً.. موعد مباراة السعودية وموريتانيا البطولة العربية تحت 20 سنة والقناة الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وموريتانيا في أفتتاح البطولة العربية للشباب تحت 20 عام النسخة الثامنة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على ملاعبها في الفترة من 20 يوليو حتى 8 أغسطس القادم، على ملعبي الأمير مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها، وملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، المباراة الافتتاحية الذي يخوضها صاحب الضيافة الأخضر الشاب حامل لقب النسخة الماضية 2021 التي أقيمت في القاهرة، يستضيف المنتخب الموريتاني صاحب المشاركات الخجولة والذي لم يتخطى الدور الأول في أي مشاركة له، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المباراة.