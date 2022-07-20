نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة عالية HD.. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 على قمر نايل سات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميامي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية على قمر نايل سات بجودة عالية hd. نتعرف عليه في السطور التالية. حيث يكثر البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة الرابعة العراقية عقب إعلانها عن بث مباراة برشلونة وإنتر ميامي في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين ضمن استعدادات الموسم الجديد 2022 – 2023. وفي غضون ذلك تقام مباراة برشلونة ضد إنتر ميامي في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفيما يلي نتعرف على تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية نايل سات

يتطلع الكثير في الوقت الحالي للتعرف على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات hd. وذلك من أجل الاستماع بمتابعة مباراة برشلونة اليوم. حيث يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11678 (V)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

تعد قناة الرابعة الرياضية العراقية من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل وبث الأحداث الرياضية طوال الوقت. حيث تنقل قناة الرابعة العراقية العديد من مباريات كرة القدم المختلفة والتي وذلك بجودة بث عالية على القمر الصناعي نايل سات HD. وذلك بشكل مجاني دون تشفير وهو ما جعلها محل اهتمام كبير لدى عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي. إضافة إلى ذلك فإن القناة تحرص أيضًا على تقديم العديد من البرامج الرياضية الإخبارية التي تتناول الأحداث الرياضية البارزة عربيًا وعالميًا.

تردد قناة الرابعة العراقية

يمكنكم أيضًا متابعة ما تعرضه قناة الرابعة العراقية الرياضية من خلال تردداتها التالية. حيث تعمل هذه الترددات بكفاءة عالية دون تشويش أو تقطيع في البث والإرسال التليفزيوني للقناة على القمر الصناعي نايل سات. والتي هى كالتالي:

القمر الصناعى التردد FEC/SR معدل الجودة نايل سات 10719 (V) 27500 – 5/6 HD نايل سات 11334 (H) 27500 – 5/6 HD نايل سات 10727 (H) 27500 – 7/8 HD

مباراة برشلونة وإنتر ميامي اليوم

مباراة برشلونة وإنتر ميامي يأتي ضمن الجولات الودية التحضيرية بين الأندية الإسبانية. والتي تخوضها عددًا من الفرق استعدادًا لمنافسات الموسم القادم 2022 – 2023. حيث من المقرر أن يخوض نادي برشلونة الإسباني عددًا من المباريات التحضيرية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن فريق برشلونة خاض مباراة ودية ضد نادي أولوت الإسباني يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل هدف.