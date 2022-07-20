انت الان تتابع خبر غياب رونالدو.. في مواجهة مانشستر يونايتد و كريستال بالاس ودياً.. تفاصيل حول نتائج المباراة وتشكيلة الفريقين بالفيديو. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستقبل ملعب ميلبورن للكريكت مباراة ودية تجمع بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر يونايتد قد خاض أول مبارياته الودية أمام ليفربول وانتصر عليهم برباعية دون رد، وثاني مباراة كانت أمام ميلبورن فيكتوري الأسترالي وانتصر برباعية لهدف.

واستعد الشياطين الحمر لهذه المباراة بشكل جيد وبمعنويات مرتفعة، حيث سيحاول القتال بشراسة لكي يحقق الانتصار ويواصل النتائج الإيجابية التي ترفع من معنويات اللاعبين للفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، خاض كريستال بالاس 4 مباريات ودية تحضيرًا للموسم الجديد، حيث انتصر في مباراة وتعادل بمثلها وتلقى خسارتين.

كريستال بالاس يدرك بأن هذه المباراة بلا أي حسابات، ولكن سيحاول بذل أقصى جهد ممكن لكي يخطف الانتصار لرفع معنويات اللاعبين والعمل على تصحيح بعض الأخطاء لتجنب تكرارها في الفترة المقبلة.