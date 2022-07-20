انت الان تتابع خبر عودة الجوكر.. تفاصيل تعافي أكرم توفيق من الإصابة وانتظامه في تدريبات الأهلي وتحديد موعد مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها الخميس 2172022 المقبل في نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى

ونشر أكرم توفيق فيديو عبر حسابه على إنستجرام يعلن تعافيه التام من الإصابة بالرباط الصليبي وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن أكرم توفيق جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بطريقة غير تقليدية من خلال الظهور في فيديو يرتدي فيه زي أرطغرل وهو قائد تركي سابق ويشير فيه إلى جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات.

وعاد أكرم توفيق من قطر مؤخرا بعد إنهاء برنامجه التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة في إصابات الملاعب والطب الرياضي وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

في شهر يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي أقيمت بالكاميرون، وتعرض للإصابة في مباراة نيجيريا بضربة البداية للفراعنة.

في البطولة التي حصل فيها على لقب وصيف أفريقيا وبعد فترة يبدأ قصيرة، يبدأ الظهير الأيمن المشاركة في التدريبات بكامل قوته، في ظل وجود احتكاكات قوية مع زملائه.

ويشارك أكرم توفيق في مباريات ودية بشكل متدرج لاستعادة لياقة مرة أخرى، قبل المشاركة في المواجهات الرسمية مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي، على ستاد القاهرة الدولي