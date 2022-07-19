نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة العربية الثانية.. موعد مباراة الإمارات والأردن كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات والأردن ، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة ، ولحساب المجموعة الثانية، يحتضن ملعب ستاد نادي ضمك بخميس مشيط في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة العربية الثانية في النسخة الجديدة من البطولة العربية والتي تجمع منتخبا الأردن والإمارات ، واللذين يجمعهما الحافز من أجل تحقيق إنجاز في البطولة.

نتناول خلال التغطية التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الإمارات والأردن والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الشقيقين ونتائجهما في كأس العرب قبل انطلاق النسخة السادسة ، علاوة على تاريخ مواجهات الإمارات والأردن .

مباراة الإمارات والأردن

مواجهة عربية ثانية إذن، تترقبها جماهير الأردن والإمارات ، من خلال بطولة كأس العرب 2022 تحت 23 سنة.

يطمح خلالها الأبيض إلى تحقيق إنجاز جديد، يتخطى به مرحلة دور المجموعات.

كما يسعى النشامى إلى محو آثار المشاركة “المؤسفة” في مونديال العرب 2011 .

على مستوى الكبار، غادر المنتخبان كأس العرب 2021 التي توجت بها الجزائر ، من دور ربع النهائي.

حيث تلقى عيال زايد هزيمة منكرة من أصحاب الأرض “قطر”.

بينما خسر الأردنيون من منتخب الساجدين بعد ريمونتادا مثيرة.

نستعرض في البداية جدول المنتخبات المتوجة بلقب بطولة كأس العرب للشباب :

وهذه مجموعات بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 عامًا :

وإليكم جدول مباريات مونديال العرب كاملًا من المباراة الافتتاحية وحتى النهائي :

ننوه إلى أنه، وقبل مواجهة النشامى وعيال زايد ، يقام افتتاح كاس العرب 2022 .

حيث تلعب مباراة السعودية وموريتانيا ، والتي يستضيفها ستاد “المحالة” في مدينة أبها أيضًا.

منتخب الإمارات

نستهل تغطيتنا مع المنتخب الإمارتي تحت 20 سنة ، والذي يدشن مشاركته الثالثة في كأس العرب 2022 .

بعثة منتخبنا الوطني للشباب تُغادر إلى مدينة أبها للمشاركة في كأس العرب .. التفاصيل⏬https://t.co/bWyXFBjfS0#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/fDhQ1OK2re — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) بعثة منتخبنا الوطني للشباب تُغادر إلى مدينة أبها للمشاركة في كأس العرب ..



التفاصيل⏬https://t.co/bWyXFBjfS0#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/fDhQ1OK2re — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) July 18, 2022

إذ سبق لـ شباب الأبيض المشاركة في النسختين الأخيرتين من مونديال العرب .

ودع خلالها البطولة من دور المجموعات.

أبيض الشباب يختتم معسكره الخارجي في المغرب، والسفير يحتفي بأعضاء البعثة ويُشيد بجهود أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/6SzLFXOfWB — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) أبيض الشباب يختتم معسكره الخارجي في المغرب، والسفير يحتفي بأعضاء البعثة ويُشيد بجهود أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/6SzLFXOfWB — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) July 15, 2022

كان الإنجاز الأكبر نسبيًا للفريق، في المشاركة الثانية بـ كأس العرب 2020 في مصر .

وذلك بالفوز على جيبوتي بنتيجة (8-0)، في الجولة الأولى.

جانب من الصور .. pic.twitter.com/WIi8kyVkHm — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) جانب من الصور .. pic.twitter.com/WIi8kyVkHm — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) July 15, 2022

غير أنه وفي البطولة ذاتها، تلقى خسارة فادحة أمام أسود الأطلسي “المغرب” بخماسية نظيفة.

المنتخب الأردني

في المقابل، يخوض منتخب الأردن للشباب مواجهته الأولى في كأس العرب 2022 .

حيث يسعى النشامى كما أسلفنا إلى محو الذكرى السيئة لمشاركته الأولى في بطولة 2011.

ولم نتمكن في “ثقفني” من الوقوف على ملابسات وأسباب الانسحاب الأردني من المسابقة.

المنتخب الوطني ت20 يبدأ تدريباته بالسعودية تأهباً لـ كأس العرب التفاصيل: https://t.co/gHxVzjkyFQ pic.twitter.com/adUxt93cBN — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) المنتخب الوطني ت20 يبدأ تدريباته بالسعودية تأهباً لـ كأس العرب



التفاصيل: https://t.co/gHxVzjkyFQ pic.twitter.com/adUxt93cBN — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) July 18, 2022

إلا أنه سجل حضورًا ثانيًا في المونديال العربي 2012 ، بصفته مستضيف البطولة.

غير أنه ودع المنافسات من دور المجموعات، وفي ذيل الترتيب!.

بعد تعادل إيجابي مع السعودية وصيف البطولة (1-1)، وآخر سلبي مع السودان.

وخسارة من الكويت بهدف.

تاريخ مواجهات الإمارات والأردن

على الصعيد التاريخي، لم نتمكن في “ثقفني” من الوقوف على مواجهات الأردن والإمارات لمنتخبات الشباب.

إلا أنه الشقيقين التقيا على مستوى الفريق الأول، في 11 مواجهة، بينهم 4 لقاءات ودية.

تنوعت المواجهات بين النشامى والأبيض ، ما بين تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا

علاوة على نهائيات أمم آسيا .

فازت الإمارات في 7 مباريات، بينما حقق الأردن الفوز في لقاء وحيد.

وكان التعادل “السلبي” حاضرًا في المواجهات الثلاث الأخرى.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الإمارات أمام الأردن ، سجل عيال زايد 20 هدفًا، بينما أحرز الأردنيون 7 أهداف.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الإمارات والأردن ، كانت فوز الأبيض (5-1).

وذلك خلال مواجهة ودية جمعت الشقيقين في 24 مايو 2021.

سجل فيها نجم الجزيرة الإماراتي علي أحمد مبخوت هاتريك “ثلاثة أهداف”.

أما عن أكبر فوز “صفري” لـ الإمارات ضد الأردن ، فكانت بنتيجة (4-0).

وهو ما حدث في مواجهة ودية أيضًا في 11 نوفمبر 2004 .

بينما كان الانتصار الوحيد لـ الأردن ضد الإمارات ، بنتيجة (3-1).

وذلك خلال بطولة كأس ملك تايلاند الدولية 2016 .

والتي توج أصحاب الأرض بلقبها، بعد الفوز في المباراة النهائية على النشامى (2-0).

موعد مباراة الإمارات والأردن والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة العربية الثانية في كأس العرب للشباب ، مساء الخميس، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت الإمارات، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية والأردن، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الإمارات والأردن ، فلم يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) رسميًا عن القيادة التحكيمية للقمة العربية .

ستقوم شبكة قنوات السعودية الرياضية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة KSA Sports 1 HD ، والموجودة على القمر الصناعي المصري نايل سات .

وحول معلق مباراة الإمارات والأردن ، فإن شبكة القنوات الناقلة لم تعلن عن طاقم التعليق على اللقاء بعد.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة على كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الأردن والإمارات والقنوات الناقلة ، بجانب تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس العرب تحت 20 سنة ، وأخيرًا تاريخ مواجهات الأردن والإمارات .