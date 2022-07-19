نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة الثالثة.. موعد مباراه الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والزمالك ، يسدل الستار مساء الخميس 21 يوليو 2022 على بطولة كأس مصر 2020 عن الموسم الماضي، حيث يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، فعاليات القمة المصرية الجديدة، والتي تجمع الغريمين التقليديين الزمالك والأهلي ، في قمة هي الثالثة هذا الموسم، بعد مواجهتي الدوري المصري، وهي المباراة المؤجلة من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 لظروف جائحة كورونا في مصر والعالم، فضلًا عن ارتباك النشاط الرياضي بعد استئنافه.

في السطور التالية، نتناول بالتفصيل، كافة الأخبار والكواليس عن موعد مباراه الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى طريق الفريقين نحو نهائي كأس مصر 2020 ، وكذلك تاريخ المشاركات والنتائج، وأخيرًا تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك .

مباراه الأهلي والزمالك

عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، والمصرية على وجه التحديد، على موعد مع كلاسيكو مصري جديد .

يجمع فريقا الزمالك والأهلي ، أحد أقوى الفرق في المنطقة العربية والقارة السمراء.

حيث يجدد الناديين العريقين الموعد مع مواجهة ثالثة هذا الموسم.

بعد لقاءي المسابقة المحلية الكبرى “الدوري العام”.

والتي حسم المارد الأحمر “شوطها الأول” بخماسية تاريخية (5-3).

قبل يتعادلا إيجابيًا في مباراة الدور الثاني.

نستعرض بدايةً ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس مصر قبل نهائي النسخة 89 :

النادي الأهلي

مع النادي الأهلي المصري ، صاحب الألقاب والبطولات، والأكثر تتويجًا على الصعيدين المحلي والقاري، نستهل تغطيتنا لـ القمة 32 في كأس مصر .

حيث يسعى الشياطين الحمر إلى التتويج بلقبهم الـ38 في البطولة المميزة.

والتي يتأهل بطلها رفقة ثالث الدوري العام، إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقد تؤثر – ولو بشكل نسبي – خسارة أبناء الجزيرة أمام بيراميدز في الدوري على معنويات الفريق.

فضلًا عن حالة القلق التي انتابت الجماهير الأهلاوية، قبل ديربي القاهرة المرتقب.