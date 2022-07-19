انت الان تتابع خبر "مش لاقي حل"... فيريرا يفاجئ جماهير نادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا عقب إنتهاء مباراة فريقه أمام نظيره نادي غزل المحلة التي انتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لاشيء أحرزه ما اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، موضحاً بأن فريقه قد لعب مباراة ليس سهلة على الاطلاق خاصة أن فريق غزل المحلة قد ظهر بمستوى أكثر من جيد وأطيحت له اكثر من فرصة التسجيل ولكن لولا وجود التوفيق والحارس محمد عواد لكن تغيرت نتيجة المباراة.

بينما تابع فيريرا حديقه قائلا إن الفريق قد ظهر بمستوي جيد خاصة مع بداية الشوط الثاني من المباراة مشيراً أن الفريق قد ضغط من أجل التسجيل مبكراً لذلك قمنا بالاستحواذ بالكرة لأكثر وقت مشيرا أيضاً أن فريقه يمتلك الإمكانيات الكبيرة ولديه لاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا بأن يوجد العديد متعرضين للإصابة في الوقت الحالى ولا أعرف ماذا سوف أفعل في مباراة الأهلي القادمة، لا بد من وجود حلول، من أجل تنفيذ المهام الجيدة وينفذونها على أكمل وجه وأختتم لدينا عدد كبير من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز موضحاً بأن اللاعب محمد عبد الغني لعب بالفعل في مركز غير مركزه وأداء به بشكل جيد.

غيبات الزمالك امام الاهلي

_ يغيب الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبوجبل حارس المرمى بقرار من الجهاز الفني والإدارة بعد خضوعهما للتحقيق في الفترة الماضية، وينتظر اللاعبان نتيجة التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

– يغيب الإيفواري رزاق سيسيه بعد انقطاعه عن التدريبات وسفره إلى بلاده في الأيام القليلة الماضية.

– و يوسف أسامة نبيه للإصابة بشد في العضلة الأمامية كما تقلصت فرصة عمر السعيد مهاجم الفريق في ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية.