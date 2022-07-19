انت الان تتابع خبر "يا تدفع يا تقعد"... مرتضى منصور يفرض غرامة تاريخية 5 ملايين جنيه علي نجم الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت من جديد على السطح أزمة لاعب وسط نادي الزمالك طارق حامد و رئيس النادي مرتضى منصور بخصوص رحيل اللاعب عن نادي الزمالك نهاية هذا الموسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق و عدم توصل إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد التعاقد معه و كان قد أعلن في وقت سابق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن وقف التفاوض مع اللاعب طارق حامد و الاكتفاء بما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية بسبب مماطلة اللاعب في التجديد و رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك نهاية هذا الموسم بعد إنتهاء عقد اللاعب.

و يغيب لاعب وسط نادي الزمالك طارق حامد عن الفريق منذ فترة طويلة تقارب الشهرين و برر اللاعب غيابه عن الفريق بوجود إصابة في الركبة مما استدعى سفر اللاعب إلى إسبانيا لعلاج الإصابة و لكن صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن اللاعب تغيب عن الفريق بدون إذن مسبق من النادي و امر مرتضى منصور بفتح تحقيق في واقعة غياب اللاعب عن صفوف الفريق لفترة طويلة تقارب الشهرين و السفر الي الخارج بدون الحصول على إذن من إدارة النادي كما قرر مرتضى منصور توقيع عقوبة على اللاعب تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأفادت بعض التقارير الصحفية عن أن اللاعب طارق حامد قد قام بالتوقيع مع نادي إتحاد جدة السعودي للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك في نهاية هذا الموسم .