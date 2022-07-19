انت الان تتابع خبر"غيابات بالجملة"... فيريرا يقع في الفخ ويواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بدون إحتياطي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه نادي الزمالك بقيادة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا غريمه التقليدي نادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي لعام 2021، المقرر أقامتها يوم الخميس القادم الموافق يوم 21 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يتصدر مسابقة الدوري المصري بفارق أربعة نقاط عن المركز الثاني نادي بيراميدز بينما يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق تسعة نقاط عن نادي الزمالك المتصدر.

بينما يدخل نادي الزمالك المباراة بالعديد من الغيابات المؤثرة فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم أهم الغايابات التي تؤثر على نادي الزمالك في المواجهة القادمة أمام النادي الأهلي فيما يلي.

غيبات الزمالك امام الاهلي

_ يغيب الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبوجبل حارس المرمى بقرار من الجهاز الفني والإدارة بعد خضوعهما للتحقيق في الفترة الماضية، وينتظر اللاعبان نتيجة التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

– يغيب الإيفواري رزاق سيسيه بعد انقطاعه عن التدريبات وسفره إلى بلاده في الأيام القليلة الماضية.

– بالإضافة إلى ذلك غياب اللاعب الناشئ يوسف أسامة نبيه للإصابة بشد في العضلة الأمامية كما تقلصت فرصة عمر السعيد مهاجم الفريق في ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية.

والجدير بالذكر أن اللعب قد ظهر بمستوى أكثر من رائع في بعض الدقائق التي منحها البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا كان أبرزها صناعة هدف أمام نادي الأهلي في أخر مواجهة جمعت بين نادي الزمالك ونادي الأهلي.