انت الان تتابع خبر عنده مشكلة واحدة فقط .. " شوبير " يوضح استبعاد " سوارش" ل 3 لاعبين أساسيين أمام " الزمالك"والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأخبار التي تم تداولها بيم الكثير من القراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن أن هناك نية من جانب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرتغالي ” ريكاردو سوارش ” في القيام باستبعاد ثلاثة من القوام الأساسي للفريق خلال المباراة التي ستجمعه مع الزمالك بنهائي كأس مصر ، وذلك كردة فعل علي أداء هؤلاء اللاعبين خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري التي تلقي خلالها الفريق هزيمة مذلة ، وكانت التقارير تتحدث عن أن بعض اللاعبين لم ينفذوا تعليمات المدرب

جدير بالذكر أن تلك المصادر قد أوضحت أسماء هذا الثلاثي المستبعد وهم ” كريم فؤاد – حمدي فتحي – أيمن أشرف ” وهو الأمر الذي حرص نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق والإعلامي الرياضي الحالي الكابتن ” أحمد شوبير ” علي الرد عليه من خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير مشيرا إلي أن كل مت تم تداولها من أخبار في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة وأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة

وقد تابع حديثه مشيرا إلي أن البرتغالي لم يقل أي شئ عقب المباراة سوي ” هاردلك ونلتقي يوم الاثنين ” أما فيما يخص الثلاثي فيوضح أنه يفضل الاعتماد علي أيمن أشرف نظر لأنه يلعب بقدمه اليسري وهو يرغب في بناء اللعب من أسفل ، كما أن ” كريم فؤاد ” كما هو واضح رقم 2 في مركز الظهير الأيمن