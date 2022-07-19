انت الان تتابع خبر."مش هنكرر التجربة".. الأهلي يصدم أكرم توفيق بقرار نارى بعد تعافيه من الإصابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية وقرار نارى تجاه أكرم توفيق الظهير الأيمن للمارد الأحمر بعد تعافيه من الإصابة بنسبة 100% من إصابة قطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة مع منتخب مصر في مواجهة نيجيريا في افتتاح مباريات الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حيث طلبت الإدارة من أكرم المشاركة بشروط.

الأهلي يصدم أكرم توفيق بقرار نارى

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق في الوقت الحالى لن تجازف في مشاركة أكرم توفيق في المباريات الرسمية للفريق خلال الفترة المقبلة، الإ في حالة الحصول على ترخيص والضوء الأخضر من الجهاز الطبي الذي يشرف على جراحة الرباط الصليبي والإعلان منهم بالمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان الطبيب النمساوي كريستيان فينك قام بعمل جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق في بداية العام الجارى، وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترفض بشكل كامل مشاركة أكرم لعدم تكرار أزمة محمد محمود خاصة أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي مرة آخري بعد تعافيه من الإصابة الأولى بفترة صغيرة للغاية.

وشدد المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش والطاقم الخاص به لن يتعجلوا في مشاركة أكرم توفيق والدفع به في المباريات القادمة، خاصة أن مستوى الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد في التراجع، وأن إعلان اللاعب لتعافيه من الإصابة لن تعنى مشاركة في المباريات في الوقت الحالى ولكن سوف يبدء في التأهيل النهائي.