انت الان تتابع خبر "علشان بيغلط".. الأهلي يقرر التعاقد مع نجم بيراميدز بعد سوء أداء لاعبه في الفترة الأخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب في صفوف المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري.

الأهلي يقرر التعاقد مع نجم بيراميدز بعد سوء أداء لاعبه

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النادي الأهلي قرر البحث عن بديل للتعاقد مع ظهير أيسر جديد للمارد الأحمر، خاصة بعد تراجع مستوي الدولى التونسي على معلول، وعدم قناعة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش بخدمات الظهير الأيسر الثاني محمود وحيد.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق بقيادة محمود الخطيب ولجنة التخطيط قد وضعت أكثر من لاعب ضمن حسابات الفريق للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الجبهة اليسرى للفريق، خاصة أن على معلول واضح عليه كبر سن، وعدم وجود البديل في الفريق في ظل عدم الاعتماد على محمود وحيد.

وأشار المصدر إلى أن محمد حمدي الظهير الأيسر للنادي الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالى، هو على رأس المرشحين للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي من أجل دعم مركز الظهير الأيسر، ليكون بديل على معلول.

خطأ على معلول أمام بيراميدز

وكان على معلول قد أخطأ في مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري المصري، وقام بإعادة الكرة إلى محمد الشناوي ولكن استغل إيريك تراوري الخطأ وقام بتسجيل الكرة داخل شباك المارد الأحمر.