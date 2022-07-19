انت الان تتابع خبر عاجل.. جوائز بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2022.. المصريين مسيطرين في كل مكان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اغلق الستار على جميع المنافسات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، وهي التي فاز بها المنتخب المصري على حساب كابفردي وهو الرأس الأخضر، وذلك مساء الإثنين، وتعتبر من أهم المباريات التي تابعها الجميع حالياً.

فوز المنتخب المصري ببطولة أمم افريقيا لكرة اليد

وانتزع المنتخب المصري الطولة للمرة الثامنة في تاريخه، وهذا بعد فوزه على الرأس الأبيض بنهائي نتيجة 37 مقابل 25، وشهدت جميع الاختبارات الخاصة باللجنة المنظمة إلى أفضل اللاعبين في البطولة، وسيطر اللاعبين المصريين على المباراة بعد حصول الفراعنة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

جوائز بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2022

وحاز اللاعب المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة افضل لاعب ظهير أيمن، وجائزة أفضل حارس مرمي حصل عليها المغربي علي العروسي، وتم اختيار هشام الحكيمي كأفضل جناح أيمن، وحصل زين نجم المنتخب المصري على جائزة أفضل ظهير ايسر، وحصل عمر الوكيل بكار بجائزة أفضل جناح أيسر.

وأما عن أفضل صانع ألعاب حصل عليها اللاعب لياندرو سميدو من الرأس الأخضر، وجائزة أفضل لاعب دائرة من نصيب التونسي جهاد جاب الله.