نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري يلو 2023 .. متى بداية الدوري والأندية المشاركة في الموسم الجديد ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب جماهير الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية. التعرف على تفاصيل دوري يلو 2023 من حيث بداية انطلاق منافسات الدوري والأندية المشاركة في الموسم الجديد. إضافة إلى ذلك يرغب البعض أيضًا في التعرف على شعار دوري يلو 2023. والذي يعد من أبرز المنافسات الكروية التي تقام بين أندية الدرجة الأولى للمحترفين في السعودية. حيث يقام دوري يلو كل موسم ويضم العديد من الفرق السعودية التي تشارك في البطولة كل موسم. وفيما يلي نتعرف على كافة التفاصيل والتي تشمل أيَضًا التعرف على جدول دوري يلو.

دوري يلو 2023

دوري يلو 2023. هو دوري الدرجة الأولى للأندية المحترفة في المملكة العربية السعودية. والذي انطلق لأول مرة خلال عام 1976. وشارك في أول بطولة للدوري ما يقرب من 20 نادي سعودي. فيما تأتي آلية تنظيم دوري يلو بصعود أفضل فرق كرة القدم السعودية إلى جدول ترتيب المباريات في دوري المحترفين. بالإضافة إلى ذلك يتم هبوط الفرق الأخرى في جدول ترتيب المباريات النهائي إلى دوري الدرجة الثانية.

بداية دوري يلو 2023

وعن بداية دوري يلو 2023 فقد أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه من المقرر أن يبدأ دوري يلو في الموسم الجديد 2022 – 2023 خلال يوم الثاني والعشرين (22) من شهر أغسطس القادم لعام 2022.

جدول دوري يلو 2023

تجدر الإشارة إلى أن دوري يلو يشهد منافسة قوية بين الأندية السعودية من الدرجة الأولى. وفيما يخص جدول الدوري فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن جدول مباريات بطولة دوري يلو. كما أنه لم يتم سحب قرعة المباريات أيضًا. فيما تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مصادر بالاتحاد السعودي أوضحت أنه من المقرر أن يتم إعلان جدول دوري يلو 2023 خلال شهر يوليو الجاري 2022.

شعار دوري يلو

لم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن عن شعار دوري يلو 2023 في الموسم الجديد. والذي من المتوقع أن يتم إعلانه عقب إجراء قرعة المباريات.