احدث ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وخسارة الأهلي

اشتعلت المنافسة بين جميع الفرق المشاركة في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنقسم هذه المنافسة إلى جزئين، الجزاء الأول صراع علي صدارة قمة الدوري المصري، والثاني صراع من اجل الهروب من منطقة الهبوط والخروج من دوري الشهرة والأضواء، ويشارك في مسابقة الدوري المصري ثماني عشر فريق، تتنافس جميعا من اجل اغتنام فرصة التتويج بدرع الدوري المصري، ولكن كما هو معتاد يوجد أندية محددة تتنافس دائما علي اللقب، وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك حامل اللقب للموسم الماضي، الذي وصل إلى قمة الترتيب للدوري المصري برصيد 80 نقطة، بفارق اربع نقاط عن النادي الأهلي برصيد 76 نقطة الذي حل في المركز الثاني.

وتشهد منافسة بطولة الدوري المصري هذا العام صراع كبير علي لقب البطولة، بين ثلاث أندية في الجول الخامسة والعشرون وهما نادي الزمالك ونادي بيراميدز والنادي الأهلي، ولكن يوجد للنادي الأهلي مباراتين مؤجلة، يستطيع من خلالهم الوصول المركز الثاني في حالة الفوز بهم، لوصولة للنقطة 54 متخطي نادي بيراميدز بفارق نقطة وبنفس عدد المباريات، ولكن سوف يظل نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 57 نقطة في نفس عدد المباريات، هذا بالنسبة لصراع الوصول إلي القمة، ولكن الشكل مختلف في المراكز الأخيرة، فهناك ثلاث فرق سوف تهبط إلي دوري الدرجة الثانية، وذلك ما لا يرغبه الكثيرون من الأندية المصرية وهو البعد عن دوري الدرجة الأولي الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022 الجولة الخامسة والعشرون

الترتيب الأول في قائمة الدوري المصري حتي الجولة الخامسة والعشرون للقلعة البيضاء نادي الزمالك.

في المركز الثاني حتي الآن نادي بيراميدز، قبل حسم مباريات النادي الأهلي المؤجلة.

النادي الأهلي في المركز الثالث في انتظار لعب المباريات المؤجلة لتحديد ترتيبه في قائمة الدوري.

المركز الرابع يأتي نادي فيوتشر برصيد 39 نقطة.

من المركز العاشر حتي المركز الخامس عشر، يتراوح الفرق بين الفرق المحتلة هذه المراكز نقطة أو نقطتان.

يحتل الثلاث مراكز الأخيرة كل من نادي المقاولون العرب، ايسترن كومباني، ونادي مصر المقاصة.

يحق لصاب المركز الأول والثاني المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المركز الثالث والرابع سوف يشارك في بطولة كاس الكونفدرالية.

انتهت اليوم مباريات الجول الخامسة والعشرون ويبقا لنادي الإسماعيلي والمقاولون مباراة مؤجلة والنادي الأهلي مباراتان.