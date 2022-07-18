Egypt vs Cape Verde موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كرة اليد نهائي أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كرة اليد نهائي أمم إفريقيا 2022، يترقب عشاق ومحبي كرة اليد في قارة أفريقيا بشكل عام المباراة القوية التي يخوضها منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره منتخب كاب فيردي، في مواجهة أفريقية قوية تقام ضمن منافسات مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد هذه النسخة 2022، وهي النسخة التي تقام في مصر هذا العام، والتي وصل إليها المنتخبين بعد تفوق كبير في منافسات الأدوار السابقة، وسوف نستعرض الآن موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والقنوات الناقلة المواجهة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كرة اليد نهائي أمم إفريقيا

وقد كان منتخب مصر لكرة اليد قد حقق تفوق كبيرة في المباراة الماضية على حساب منتخب تونس في نصف نهائي البطولة كما كان منتخب كاب فيردي لكرة اليد قد تأهل إلى دور النهائي مباشرة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب المغرب بنتيجة 23-18 في نصف نهائي البطولة، وقد تم تحديد موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد، التي تقام في مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في المنافسات الافريقية رسميا يوم الاثنين الموافق يوم 18 يوليو الجاري، والتي تقام رسيما في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كرة اليد نهائي أمم إفريقيا يوم الاثنين الموافق يوم 18 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة مصر و كاب فيردي في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري، وسوف تقام المباراة من خلال صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر والجدير بالذكر ان منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 وذلك بعد ان فاز على منتخب تونس فى نهائي البطولة ة بنتيجة 27-23.