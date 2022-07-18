اليكم القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كاب فيردي في نهائي أمم افريقيا لكرة اليد 2022 بتعليق خالد خيري

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كاب فيردي حيث يستعد منتخب مصر لكرة اليد يخوض مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بينه وبين منتخب كاب فيردي ، حيث يسعى الطرفين الى حسم اللقب الافريقي الغالي من خلال هذه المباراة، في ضوء منافسات مباراة نهائي بطولة امم افريقيا لكرة القدم، وفي اطار ترقي الكثير من متابعين كرة اليد في القارة السمراء هذه المواجهة، نستعرض الآن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كاب فيردي في نهائي امم افريقيا لكرة اليد 2022.

مباراة مصر ضد كاب فيردي في نهائي امم افريقيا كرة اليد

ومن المقرر ان يقام اللقاء القوي بين منتخبي مصر وكاب فيردي لكرة القدم من خلال صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعتبر مصر هي المستضيفة لهذه البطولة في النسخة الجارية، وقد تمكن منتخب مصر من حسم الوصول إلى نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة الماضية، وتعد مباراة هامة على المستوى الافريقي، وذلك بععدما التقيا المنتخبين رسميا في نهائي آخر 3 نسخ، إذ فازت مصر باللقب مرتين وتونس مرة وحيدة، ويسعى منتخب مصر الى الحفاظ على اللقب الذي تم التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23ذ حيث يسعى الى الدفاع عن اللقب الافريقي الغالي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الاثنين الموافق 18 يوليو الجاري، حيث يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء، ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة مباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس 3 التابعة لشبكة قنوات اون تايم سبورت وذلك بتعليق خالد خيري، ومن المقرر أن يتم ختام البطولة بمباريات تحديد المراكز والمباراة النهائية يوم على صالة حسن مصطفى يوم 18 يوليو، ويمكن متابعة المباراة مباشرة بشكلٍ مجاني على شاشة قناة اون تايم سبورت من خلال التردد التالي.