نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاحية خادعة.. موعد مباراة السعودية وموريتانيا كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وموريتانيا ، تنطلق مساء الأربعاء 20 يوليو 2022 مباريات بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 سنة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في ملاعب مدينتي أبها وخميس مشيط، في نسختها السادسة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، ولحساب الجولة من دور المجموعات ومن المجموعة الأولى، يحتضن ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية والتي تجمع منتخبا موريتانيا والسعودية للشباب.

نستعرض في السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة السعودية وموريتانيا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس العرب ونتائجهما بها، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية وموريتانيا .

مباراة السعودية وموريتانيا

انطلاقة جديدة إذن للنسخة السادسة من بطولة كأس العرب للشباب 2022 .

والتي كانت تعرف، على غرار بطولة الكبار بمسمى “كأس فلسطين”.

آخرها نسخها كانت كأس العرب 2021 التي احتضنتها قطر، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب تونس.

أما المباراة الافتتاحية في كأس العرب 2022 تحت 20 عامًا ، فتجمع منتخبا موريتانيا والسعودية .