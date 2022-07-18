انت الان تتابع خبر علي طريقة " رمضان صبحي " .. " بيراميدز " يغري نجم النادي الأهلي بالانضمام إلي صفوفه وتعميق جراح الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن مجلس إدارة نادي بيراميدز قد أغرم بالصفقات التي يبرمها من بين صفوف لاعبي قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي لاسيما الأخير ، حيث أن الفريق السماوي يمتلك بين عناصر الكثير من اللاعبين اللذين سبق لهم أن ارتدوا قميص النادي الأهلي ودافعوا عن ألوانه واللذين نذكر منهم ” رمضان صبحي ، عبدالله السعيد ، احمد فتحي ” حسين السيد ، محمد حمدي ” وغيرهم من اللاعبين ،فلدي هذا الفريق الطموح الكبير في أن يصير ثالث أضلاع المثلث رفقة الأهلي والزمالك خلال قادم السنوات

جدير بالذكر أن هنام العديد من الأخبار التي تنتشر خلال الفترة الحالية عن أن هناك مساعي من جانب مسئولي بيراميدز في التعاقد مع نجم القلعة الحمراء ” محمود عبد المنعم كهربا ” الذي يعاني من الإيقاف خلال الفترة الحالية ، وذلك عن طريق استغلال الأزمة التي يعيشها اللاعب عقب حصول إدارة الزمالك علي حكم ضده بتسديد غرامة مالية كبيرة وهو الأمر الذي يتيح لهم فرصة الدخول في الصفقة من أجل إنهائها وذلك عن طريق التفاوض مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى.

في ذات السياق فإن مسئولي الفريق السماوي ينتظرون خلال الفترة الحالية موافقة اللاعب ووكيل أعماله من اجل حسم الصفقة ، حيث أن هناك اتجاه قوي داخل النادي الأهلي في إعارة اللاعب من أجل حل أزمة مستحقات نادي الزمالك ويبدو أن أقرب الفرق لضمه هي ” بيراميدز