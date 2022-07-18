الان ŇÔŴ.. بث مباشر مصر وكاب فيردي يلا شوت كرة يد yalla shoot|| مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر اليوم 2022-7-18 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر Egypt vs Cape Verde، بث مباشر مصر وكاب فيردي يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، اللقاء الكبير الذي لا يقبل القسمة علي اثنين وسيخرج منه بفائز واحد فقط ومعه ستذهب فرحة جماهيره، علي أن نتابع من سيكون له الكلمة العليا ويحسم هذا الصدام لصالحه، بث مباشر مصر وكاب فيردي.

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بث مباشر مصر، مصر الي النقطة الفاصلة في مشوارها الشاق في بطولة امم افريقيا بنسختها الجارية، وستكون علي موعد مع مقابلة كاب فيردي المنتخب الذي يعد مفاجأة البطولة والحصان الاسود حيث لم يكن أحد يتوقع بأنه سيصل الي هذه المكانة وينافس علي البطولة، لكنه اثبت بكل جدارة بأنه يستحق بعدما تخطي المباريات الماضية وظهر بمستوي جيد ليدخل في صراع شرس أمام الفراعنة، في لقاء لن يكون سهلا علي الاطلاق بالنسبة للثنائي وخارج التوقعات تماما، مباراة مصر بث مباشر.

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بث مباشر مباراة مصر، مصر في أن تتأهل الي نهائي كرة اليد بعدما فازت علي تونس في الدور النصف النهائي بنتيجة 29 مقابل 27، اللقاء الذي كان صعب من ناحية المستوي الفني وكان قريب المنتخب التونسي من أن يقلب موازيين اللقاء ويعود بريمونتادا، لولا تألق لاعبي الفراعنة واستمرارهم بالقتال حتي نهاية المباراة، ليخطفوا بطاقة الصعود الفاينال عن استحقاق، وعلي الناحية الأخري تفوق كاب فيردي علي المغرب وهي مفاجأة مدوية بنتيجة 23-18 وصعد إلي نفس الدور، ليلتقيان سويا اليوم في لقاء الحسم الذي سيعرفنا من سيتوج بالبطولة التي استمتعنا بمواجهات قوية فيها عكس النسخ الأخيرة التي كانت تفتقد الي الإثارة والتشويق، مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي.

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بث مباشر مصر والرأس الاخضر يلا شوت، مصر مشوار صعب في بطولة افريقيا لليد بداية من وجودها في المجموعة الأولي التي كانت تضم منتخبات في غاية القوة والجميع كان يتنازع علي الصدارة لكن تفوق اللاعبين وتخطوا دور المجموعات، ثم وصلوا الي دور ال 8 وتقابلوا امام الجزائر في قمة العرب وفازوا بنتيجة 34-19 وضمنوا التواجد في نهائيات كأس العالم 2023 بصورة رسمية، ثم مقابلة المنتخب التونسي وتجاوزه ايضا، ليصل الليلة الي النقطة الفاصلة والحاسمة أمام كاب فيردي، ويجب علي اللاعبين بأن يترجموا كافة مجهوداتهم التي بذلوها طوال الفترة الماضية، مباراة مصر بث مباشر بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة مصر في كرة اليد، يتسلح لاعبي منتخب مصر بعنصر الجمهور الذي سيكون في صالحهم بصورة كبيرة، حيث تقام المباراة في القاهرة بتنظيم مصري من بدايتها الي نهايتها، واعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن حضور الجماهير، عن نفاذ كافة التذاكر التي تم طرحها لنهائي البطولة، حيث حرص عدد كبير من الجماهير بأن تكون متواجدة بالمدرجات من أجل مؤازرة لاعبي منتخب بلادها للفوز وحسم اللقب، وهذه نقطة إيجابية تفوق الفراعنة علي كاب فيردي ويجب بأن يستغلها اللاعبين لصالحهم ولا تكون نقطة سلبية تؤدي الي رفع من معدل الضغوطات عليهم، وسنعرف بعد ساعات قليلة ماذا سيحدث، بث مباشر مصر يلا شوت حصري.

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مصر مباشر، تدخل مصر مباراة كاب فيردي في مهمة الدفاع عن اللقب، حيث يعد المنتخب الوطني المتوج للنسخة الأخيرة من البطولة وهي 2020 عندما فاز علي نسور قرطاج في النهائي 27-23 وحسم اللقب السابع في تاريخه، ويأمل اللاعبين بأن يتوجوا باللقب الثاني علي التوالي الليلة لإسعاد الجماهير، لكن إذا نظرنا من زاوية آخري سنجد أن كاب فيردي يخوض اليوم اول نهائي له في تاريخه، حيث لم يحالفه التوفيق وتواجد في هذه المكانة المتميزة من قبل، وهذا يعني بأن لاعبيه يفتقدوا عنصر الخبرة ويجب بأن يستغل لاعبي الفراعنة هذه النقطة أيضا، بتواجد عنصر الخبرة الأفريقية معهم، بث مباشر نهائي كرة اليد.

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تقام المباراة علي صالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر، وستكون انطلاقة اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الجزائر، وستذاع المواجهة علي قناة on time sport 3 hd حصريا بتعليق خالد خيري، ويمكنكم متابعة بث مباشر مصر وكاب فيردي من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة.

يسعي منتخب مصر بأن يفوز علي كاب فيردي الليلة ويحسم اللقب الثامن في تاريخه والثاني علي التوالي، حيث يمتلك المنتخب المصري سبع القاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة بعد تونس التي تملك في خزائنها عشر القاب، لكن الرأس الأخضر يخوض أول نهائي له اليوم واول بطولة يسعي لتحقيقها، جميع التوقعات تذهب الي الفراعنة بسبب فوارق الامكانيات، لكنها ليست مباراة حاسمة كما يزعم البعض، حيث من المفترض بأن لا يأمن أحد لهذا المنتخب بعد المفاجئات المدوية التي حدثت منه في البطولة.

نشر خوان باروندو مدرب مصر قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض مباراة كاب فيردي والتي شهدت استبعاد احمد خيري وضم بدلا منهم عبد الرحمن فيصل، وتضم القائمة التي استقر عليها الاسباني العناصر الآتية

محمد علي – كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – أحمد الأحمر – عبد الرحمن فيصل – إبراهيم المصري – يحيى خالد – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – حسن قداح – يحيى الدرع – علي زين العابدين – عمر الوكيل بكار – محمد سند – مهاب سعيد – سيف الدرع – أكرم يسري – أحمد هشام سيسا