انت الان تتابع خبر "فيريرا وقع في الفخ خلاص" .... صدمة جديدة لجمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لعام 2021 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي 2021/2022، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق يوم 21 من شهر يوليو الجاري لعام 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

مما قد كشفت تقارير صحفية مقربة من داخل القلعة البيضاء يدخل نادي الزمالك أمام نظيره نادي الأهلي المصري مفتقدا لبعض العناصر المهمة للفريق، أبرزهم هما حارس المرمى الدولي محمد أبو جبل واللاعب طارق حامد و رزاق سيئة مما قد قرر البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا خروجهم من حساباته خلال الفترة المقبلة بعدما رفض كل منهما تجديد عقودهم مع الفريق ، منا قد كشفت بعض المصادر الخاصة أن اللاعب الناشئ “سيف فاروق جعفر” يغيب رسمياً عن المشاركة المبارة القادمة أمام النادي الأهلي، ويرجع ذلك بسبب إصابة اللاعب التي يعاني منها منذ فترة وهي التواء في ذراعه.

بينما يدخل نادي الزمالك المبارة وهو متصدراً في أخر مباراة له بمسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا العام وتحقيق الفوز على نظيره نادي غزل المحلة حيث أنتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشيء أحرزهما اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ليبقى الزمالك في صدارة الدوري برصيد 57 نقطه بفارق أربعة نقاط عن المركز الثاني وهو نادي بيراميدز ، بينما مازال الأهلي في المركز برصيد 48 مقفول بعدما فشل في تحقيق الفوز على غريمه بيراميدز بعدما أمنها المبارة بفوز الفريق السماوي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.