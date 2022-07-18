نهائي المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد المباراة القادمة مع أهم التوقعات.

انت الان تتابع خبرنهائي المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد المباراة القادمة مع أهم التوقعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الزمالك ابتداءً من اليوم الاثنين 18-7-2022 لمواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما بنهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021.

وتمكن الزمالك من الفوز أمام غزل المحلة بهدفين دون رد سجلهما أشرف بن شرقي ضمن لقاءات الدوري المصري. طالع التفاصيل

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو 2022 الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر و10:00 بتوقيت السعودية على قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس مصر 27 مرة على مدار تاريخه، بينما فاز الأهلي به 37 مرة.