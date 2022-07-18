الآن.. بث مباشر المصري والاتحاد السكندري يلا شوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة المصري والاتحاد السكندري بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر المصري والاتحاد السكندري يلا شوت Al masry Vs itthad، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج مشاهدة مباراة المصري والاتحاد السكندري بث مباشر في الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدوري العام، حيث يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري في مباراة تقام على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مباراة كلاسيكية من العيار الثقيل ويترقبها العديد من جماهير الفريقين، وفشل كلا الفريقين في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية حيث تعادل المصري البورسعيدي مع فريق فاركو وعلي الجانب الآخر، نال فريق الاتحاد السكندري من هزيمة تاريخية بخمسة أهداف نظيفة من فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة لن تنسي أبداً من جماهير الاتحاد السكندري، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول بفوز الاتحاد السكندري بث مباشر بهدف نظيف في مباراة كانت معقدة للغاية بينهما حيث يقدم كلا الفريقين أداء ضعيف حتي الآن في الدوري وكلاهما بعيد تماماً عن مراكز التتويج ومراكز المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل، بث مباشر المصري والاتحاد السكندري يلا شوت.

بث مباشر المصري والاتحاد السكندري اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة المصري والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت، يدخل فريق المصري مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثاني عشر من ترتيب الجدول بعدد نقاط 27 جمعهم من خلال 24 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 6 مباريات والتعادل في تسعة مباريات، ونال فريق المصري البورسعيدي من الهزائم في الموسم الحالي حتي الآن خلال تسعة مباريات أيضاً، ويأمل المصري البورسعيدي في استغلال الأداء لفريق الاتحاد السكندري خلال آخر المباريات وتحقيق فوز مهم للغاية، بث مباشر المصري والاتحاد.