انت الان تتابع خبر تواصل محمد صلاح مع قائد المنتخب الجديد "روي فيتوريا" تعرف علي سبب التواصل بينهما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بمناقشة حديث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وذلك عقب توليه المهمة الرسميةلمنتخب مصر فقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت( محمد صلاح طلب الحصول على رقم هاتف فيتوريا للحديث معه ذلك لتهنئته بتولية المنتخب وقال لي أنا قائد منتخب مصر ويجب أن أتحدث معه أنا لتهنئته، وتابع حازم إمام كلامه قلت لصلاح أرسل رقمك لفيتوريا يتواصل معك قال لي لا أنا كابتن الفريق ولازم أنا أكلمه أنا وارحب به.

وتابع حازم إمام كلامه عن البرتغالي روي فيتوريا قائلا “فيتوريا قدم تنازلات مادية كبيرة،و عقده معنا هو أقل عقد في مسيرته منذ تولية تدريب بنفيكا وكان هناك نادي يفاوضه أثناء تفاوضنا معه، وكان العرض ضعف ما سيتحصل عليه مع منتخب مصر”.والبرتغالي روي فيتوريا قد تولى تدريب منتخب مصر لمدة أربع سنوات مقبلة وحتى مونديال 2026 ويحصل فيتوريا وجهازه المعاون على 2 مليون و400 ألف يورو سنويا في تدريب منتخب مصر وجهاز فيتوريا يضم أربع مساعدين من البرتغال من بينهم مدرب حارس مرمى وأول مباراة رسمية لفيتوريا مع منتخب مصر ستكون ضد ملاوي وذلك في تصفيات أمم إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.