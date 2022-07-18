بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد EGY handball|| مشاهدة مباراة مصر وكاب بث مباشر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد يلا شوت 2022/7/18

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد Egypt handball، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج مشاهدة مباشرة مصر وكاب فيردي بث مباشر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تقام في مصر من الفترة 11 حتي 18 يوليو، يتربع المنتخب التونسي في قائمة أكثر المنتخبات الفوز بالبطولة بعشرة ألقاب بينما حصد للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد بث مباشر علي البطولة في سبعة مناسبات من قبل، وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفي في مدينة أكتوبر لقاء اليوم الناري بين مصر والرأس الأخضر بث مباشر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين حيث ضمن ملا المنتخبين في العبور إلي نهائيات كأس العالم بولندا 2023، وحقق كلا المنتخبين نتائج رائعة في الأدوار الماضية وبالأخص منتخب مصر الذي قدم أداء رائع وفاز بنتائج كبيرة علي أكبر منتخبات أفريقيا، وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد أن حضور المباراة من مدرجات الصالة يقتصر فقط علي من هم قد بادروا بالحجز عبر موقع ” تذكرتي” وليس كما حدث في المباريات الماضية بدخول الأفراد الذين يحملون كارنيهات الاتحاد المصري لكرة اليد، بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد.
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مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر كرة يد، تواجد منتخب مصر في مجموعة ضمت الكاميرون والمغرب وفاز منتخبنا الوطني المصري علي كلاهما بنتائج كبيرة بعدد تحقيق الفوز في افتتاح البطولة أمام الكاميرون بنتيجة 40/17 وهي تعد النتيجة الأكبر لمنتخب مصر في البطولة حتي الآن، ثم فاز منتخب مصر في ثاني المباريات أمام الكاميرون بنتيجة 36/21 في نتيجة تاريخية أيضاً ليتأهل منتخب مصر إلي الدور ربع النهائي ويلتقبي بمنتخب الجزائر الشقيق ويفوز أيضاً منتخب مصر بنتيجة 34/19 ثم يغرد نجوم اليد في مصر إلي نصف النهائي في مواجهة منتخب تونس في مواجهة نارية وكانت صعبة للغاية بين الفريقين حيث حقق المنتخب الوطني المصري فوز صعب بنتيجة 29/27 في مباراة كانت رائعة من جانب لاعبي المنتخبين، بث مباشر مصر وكاب فيردي يد.
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مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يد بث مباشر
بث مباشر مصر وكاب فيردي يد، بينما على الجانب الآخر تأهل منتخب ( كاب فيردي) الرأس الأخضر بث مباشر إلي نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المنتخب المغربي في نصف نهائي البطولة بنتيجة 23/19، حيث لم يصعد أي منتخب أفريقي إلي نهائي تلك البطولة منذ عام 1983 سوي منتخبات ( مصر، تونس، الجزائر)ويصب فارق الإمكانيات في صالح منتخبنا الوطني المصري لكرة اليد ولاكن لا تحسم تلك النهائيات سوي بالتفاصيل الصغيرة بغض النظر عن فارق الإمكانيات بل أداء وروح لاعبي الفريقين، بث مباشر مصر وكاب فيردي يد.
بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يد بث مباشر
بث مباشر مصر وكاب فيردي يد، وجاءت القائمة الرئيسية للاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد المشاركة في البطولة كالآتي: حراسة المرمى: كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد على.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، أحمد هشام سيسه.
الظهير الأيسر: على زين، يحيى الدرع، حسن وليد قداح، عبدالرحمن فيصل.
صانع الألعاب: أحمد خيري، سيف الدرع.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، يحيى خالد، محسن رمضان، مهاب سعيد.
الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري.
الدائرة: محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.
بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي كرة يد
بث مباشر مصر كرة يد، تذاع مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر عبر قناة on time sports HD 3 بتعليق صوتي من المعلق خالد خيري في تمام الساعة:
- 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
- 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
- 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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اختتم المنتخب المصري لكرة اليد آخر استعدادهم لمواجهة اليوم الحاسمة في النهائي ببعض التدريبات في مساء الليلة الماضية ثم التمرن أيضاً في صباح يوم المباراة للاستعداد بشكل قوي للمباراة النارية، وكانت المباراة النهائية في العام الماضي بين مصر وتونس والتي أقيمت في تونس لذلك هي فرصة ذهبية اليوم لمنتخبنا الوطني المصري لكرة اليد في تحقيق البطولة الثامنة في تاريخه والاقتراب من كسر الرقم الأكبر للمنتخب التونسي.
نود أن ننوه ونشير إلى أن جميع حقوق البث المباشر تعود لشبكة ON TIME SPORTS التي تمتلك حقوق النقل المباشر والحصري، وأننا هنا عبر موقع دوت الخليج ننقل فقط متابعة لحظية بنتيجة المباراة فقط وهو محتوى كتابي فقط وليس محتوى مرئي، وأن متابعة جميع المباريات تكون عبر القناة بكل سهولة.