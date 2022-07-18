بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد EGY handball|| مشاهدة مباراة مصر وكاب بث مباشر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد يلا شوت 2022/7/18

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد Egypt handball، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج مشاهدة مباشرة مصر وكاب فيردي بث مباشر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تقام في مصر من الفترة 11 حتي 18 يوليو، يتربع المنتخب التونسي في قائمة أكثر المنتخبات الفوز بالبطولة بعشرة ألقاب بينما حصد للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد بث مباشر علي البطولة في سبعة مناسبات من قبل، وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفي في مدينة أكتوبر لقاء اليوم الناري بين مصر والرأس الأخضر بث مباشر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين حيث ضمن ملا المنتخبين في العبور إلي نهائيات كأس العالم بولندا 2023، وحقق كلا المنتخبين نتائج رائعة في الأدوار الماضية وبالأخص منتخب مصر الذي قدم أداء رائع وفاز بنتائج كبيرة علي أكبر منتخبات أفريقيا، وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد أن حضور المباراة من مدرجات الصالة يقتصر فقط علي من هم قد بادروا بالحجز عبر موقع ” تذكرتي” وليس كما حدث في المباريات الماضية بدخول الأفراد الذين يحملون كارنيهات الاتحاد المصري لكرة اليد، بث مباشر مصر وكاب فيردي كرة يد.

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مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر كرة يد، تواجد منتخب مصر في مجموعة ضمت الكاميرون والمغرب وفاز منتخبنا الوطني المصري علي كلاهما بنتائج كبيرة بعدد تحقيق الفوز في افتتاح البطولة أمام الكاميرون بنتيجة 40/17 وهي تعد النتيجة الأكبر لمنتخب مصر في البطولة حتي الآن، ثم فاز منتخب مصر في ثاني المباريات أمام الكاميرون بنتيجة 36/21 في نتيجة تاريخية أيضاً ليتأهل منتخب مصر إلي الدور ربع النهائي ويلتقبي بمنتخب الجزائر الشقيق ويفوز أيضاً منتخب مصر بنتيجة 34/19 ثم يغرد نجوم اليد في مصر إلي نصف النهائي في مواجهة منتخب تونس في مواجهة نارية وكانت صعبة للغاية بين الفريقين حيث حقق المنتخب الوطني المصري فوز صعب بنتيجة 29/27 في مباراة كانت رائعة من جانب لاعبي المنتخبين، بث مباشر مصر وكاب فيردي يد.