انت الان تتابع خبر "قرار مفاجئ".... متحملش هجوم الجماهير الأهلاوية بعد خسارة الأهلي من بيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت هزيمة النادي الأهلي امام نادي بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء في إطار الجولة الخامسة و العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز غضب جماهير النادي الأهلي و التي قامت بالهجوم على لاعبي الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انخفاض مستوى لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة حيث شهدت المباراة العديد من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في الهدفين.

وقام اللاعب التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي بإغلاق جميع الحسابات الشخصية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم جماهير الفريق على اللاعب بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه اللاعب مما تسبب في أحراز نادي بيراميدز الهدف الثاني كما طالب المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي من اللاعبين التركيز على مباراة نادي الزمالك القادمة في نهائي كأس مصر وإغلاق صفحة الخسارة من نادي بيراميدز في الدوري كما أكد المدير الفني على اللاعبين بالتركيز الشديد في الفترة القادمة للتويج ببطولة كأس مصر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

و من المقرر ان يخوض النادي الأهلي نهائي كأس مصر اليوم الخميس القادم 21 يوليو امام نادي الزمالك علي أرضية ستاد القاهرة الدولي و أكد المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش ان التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب نادي الزمالك هو افضل طريقة لمصالحة الجماهير الأهلاوية بعد الإخفاقات الأخيرة سواء في الدوري المصري أو حتى خسارة النهائي الافريقي امام نادي الوداد المغربي.