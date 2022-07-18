انت الان تتابع خبر عاجل.. نجم نادي الزمالك ينتقد محمد الشناوي بشدة بسبب مافعله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاجل نجم نادي الزمالك ينتقد محمد الشناوي بشدة بسبب مافعله حيث ان النجم احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الاسبق انتقد حارس مرمي النادي الاهلي محمد الشناوي بسبب ردود فعله الغاضبة اثناء المباراة والمسيئة تجاه اصدقائه في الفريق وفي تصريحات متلفزة ، قال نجم الزمالك أحمد حسام ميدو إن الجماهير أكثر من يشعر ويتأثر بالنظام .

وقد شاهده جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ، لكن دورهم مهم جدًا كفريق أن هناك خطأ ليس على مستوى محمد الشناوي قائد نادي الاهلي و اشار ميدو فى رسالة خاصة لمحمد الشناوي، مفادها إنه فيه فرق كبير بين التوجيه وإرشاد اللاعيبة وإنك بتخلي اللاعيبة تشيل المسؤولية الخاصة بأخطائها في الهدف الثاني لكن رد فعلك ضداللاعب التونسي علي معلول مبالغ فيه بشكل كبير و علنا وأمام الجميع وأولهم الجماهير المتواجده في الملعلب اثناء المباراة .

واكمل احمد حسام ميدو كلامه قائلا ما كل الناس يا شناوي عارفين إن علي معلول هو السبب و في فرق بين انك تنصح و بين إنك تحرج زملائك أكتر وتركبهم الغلط قدام الجمهور وكأنك بتشيله المسؤولية وبتحرجه أكتر وأكتر هناك فرق بين التوجيه وعلى صعيد اخر واصل النادى الأهلي نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تعرضة للخسارة مساء امس امام نادى بيراميدز فى المباراه التى انتهت بفوز الاخير بهدفين دون رد