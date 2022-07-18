انت الان تتابع خبر “خبر صادم لصلاح”.. محمد صلاح يتلقى أخبار صادمة قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد مع نادي ليفربول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض اللاعب المصري محمد صلاح مع فريقه الإنجليزي فريق ليفربول عدد من المباريات الودية للاستعداد للموسم الجديد حيث يرغب اللاعب المصري محمد صلاح في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه ويخوض اللاعب محمد صلاح مع فريقه الإنجليزي في الفترة الحالية جولة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد حيث يخوض فيها فريق ليفربول الإنجليزي عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم القادم.

وذكر الموقع المغربى موقع بطوله ان اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب نادي بايرن ميونخ الحالي و لاعب نادي ليفربول السابق كان قد ترك معسكر فريقه الجديد استعدادا للطيران إلى مدينة الرباط المغربية لحضور حفل توزيع جوائز الكاف لعام 2022 حيث تشير العديد من التقارير الصحفية أن طيران اللاعب ساديو ماني الى المغرب جاء بعد العديد من التسريبات التي تفيد بأن اللاعب السنغالي هو المرشح الأول للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 متفوقا على اللاعب المصري محمد صلاح.

كما أفادت بعض المصادر على أن اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول لن يكون متواجد في حفل توزيع جوائز الكاف لهذا العام والمقرر اقامته في المغرب وهذا يعتبر دليل على صحة التسريبات التي تفيد بأن اللاعب السنغالي ساديو ماني هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام بعدما نجح اللاعب السنغالي في الفوز ببطولة كأس أمم افريقيا مع منتخب السنغال بالإضافة إلى الصعود إلى كأس العالم في قطر 2022.