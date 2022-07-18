انت الان تتابع خبر "خلصت الحكاية".. الزمالك يعلن موعد رحيل أشرف بن شرقي عن الفريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الإداري لنادي الزمالك بقيادة مرتضي منصور والمشرف العام على فريق الكرة بالنادى أمير مرتضى منصور، أخر مباراة للنجم المغربي أشرف بن شرقي مع الفارس الأبيض بعدما تأكد رحيل اللاعب عن الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022.

وينتهي تعاقد النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وهو الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة الفريق بسبب رعبة اللاعب في خوض تجربة جديده في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يحترمه الجهاز الإداري للقلعة البيضاء خاصة وأن اللاعب قدم الكثير للفريق خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة في الفارس الأبيض أنه تم الاتفاق مع اللاعب المغربي على كافة الأمور بشأن رحيله عن الفريق وهو ما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله بعد نهاية مباراة القمة يوم الخميس، مؤكداً أن الزمالك لن يقف عائق أمام مستقبل الدولي المغربي بعدما قدم اللاعب الكثير للفريق طيلة فترة عقده.

أخر مباراة لبن شرقي مع الزمالك

وتابع أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن اللاعب يؤدي دوره حتى هذه اللحظة بكل احترام، ولم يفتعل أي أزمات خلال الفترة السابقة، وبالنسبة لأخر مباراة له مع القلعة البيضاء والتي تم الكشف عنها من قبل أنها ستكون لقاء القمة في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو الجاري.

لكن تم التأكيد أن أخر مباراة للدولي المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك هي مواجهة فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري، حيث يخوض اللاعب مواجهتين عقب لقاء القمة في نهائي الكأس وهما مباراتي سموحه وفيوتشر ثم يرحل بعد ذلك كما هو متفق عليه بين الإدارة واللاعب.