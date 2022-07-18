انت الان تتابع خبر لا تقبل القسمة على 2.. مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الأهلي إلى هزيمة مخيبة لآمال جماهيره يوم السبت الماضي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري بهدفين بدون مقابل، ليعطي فرصة لمنافسيه الزمالك وبيراميدز بالصدرة والوصافة للمسابقة ويمنح الفارس الأبيض فرصة الفوز باللقب في حالة الفوز في كافة المباريات المقبلة.

ويسعى الأهلي للفوز في كافة المباريات المتبقية في الدوري وينتظر هدية من الزمالك بالتعثر خاصة وأن الزمالك وسع الفارق مع الأهلي بواقع 9 نقاط وفي حالة الفوز الأهلي في المباراتين المؤجلتين يكون الفارق بينهم 3 نقاط لصالح الأبيض.