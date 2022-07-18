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رياض - احمد صلاح - هتولع نار يوم الخميس مدرب نادي الزمالك يطلب من اللاعيبة ضرورة تنفيذ هذا الأمر حيث طلب فيريرا من اللاعيبة ضرورة التركيز علي مواجهة النادي الاهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي حيث وضح انها مباراة في غاية الاهمية وامرهم باغلاق صفحة الدوري ووضح فيريرا انه لابديل للفوز في هذه المباراة كما طلب مدرب الزمالك فيريرا من لاعبي الزمالك العمل على إسعاد الجماهير التي تحب الزمالك ، والفوز بالكأس.

سيساعد في الفوز بلقب الدوري المصري في نسخته الحالية ، خاصة وأن هذه المباراة سيكون لها نفسية كبيرة ، عامل من شأنه أن يساعد نادي الزمالك بأهداف مقابل لا شيء ، أكد المدرب وبعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز ، فإن خسارة الأهلي أمام بيراميدز في هذه اللحظة بالذات سترفع معنويات لاعبي الزمالك وستسهم في تراجع معنويات لاعبي النادي الاهلي ، ويجعلون سلسلة الانتصارات مستمرة حتى نهاية البطولة و فى سياق متصل اعلنت مصادر صحفيه أن البرتغالى المدير الفني لفريق الزمالك فيريرا أعطي الضوء الأخضر لإدارة الزمالك للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع صانع ألعاب فريق بيراميدز عبدالله السعيد .

ويقدم عبدالله مستويات مميزة ولا يزال يحافظ علي لياقته علي الرغم من كثر سنه واقترابه من الإعتزال مع الفريق السماوي في بطولة الدوري المصري بقيادة البرتغالي جيزوالدو فيريرا اوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الزمالك أن المدرب طلب التعاقد مع نجم وسط بيراميدز بديلا لطارق حامد الذي اقترب كثيرا من الرحيل وطلب التعاقد مع نبيل عماد دونجا بسبب ان طارق حامد يرحل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده في نهاية الموسم الجاري الجديد بالذكر منذ عدة مواسم أن القلعه البيضاء تفاوض اللاعب دونجا إلا أن ادارة بيراميدز تتمسك باستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق