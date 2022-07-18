نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي ساحلي مثير.. موعد مباراة الاتحاد والمصري الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والمصري ، تختتم مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022 ، مساء يوم الاثنين 18 يوليو 2022، ولحساب لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يحتضن ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع ناديا المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ، في ديربي ساحلي مثير ومميز، دائمًا ما يشهد متابعة جماهيرية كبيرة خاصة في بطولة الدوري العام المصري .

في السطور القادمة، نستعرض بالتفصيل كل الأخبار والكواليس الحصرية حول موعد مباراة الاتحاد والمصري والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الطبعة 63 من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والمصري .

مباراة الاتحاد والمصري

جماهير كرة القدم المصرية، على موعد مع مواجهة محلية مميزة، تجمع فريقا الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي .

والتي تأتي في الموسم الحالي بنكهة خاصة، إذ يخوض الفريقان صراعًا قويًا ضمن المنطقة الدافئة.

وذلك في وسط جدول ترتيب الدوري المصري .

فضلًا عن خطورة الموقف، على مستوى صراع القاع، غير البعيد في الحقيقين عن الكبيرين.

وتعتبر مواجهة الاثنين، فرصة لـ زعيم الثغرة لتأكيد أفضليتهم في لقاء الدور الأول.

حيث انتهت مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بفوز الأخير بهدف.

في المقابل، يأمل زعيم القناة في انتصار، يبعده أكثر عن شبح الهبوط.

حيث يفصل المصري حاليًا عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ16 فقط 7 نقاط.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة 25 (الأحدث):

وتجري خلال كتابة السطور التالية، مواجهات اليوم الثاني من الأسبوع 25 في الدوري العام المصري.

وعلى صعيد النتائج، فقد انتهت يوم الأحد 16 يوليو 2022، لقاءات اليوم الأول بالنتائج التالية:

حيث أسفرت مباراة فيوتشر والإسماعيلي ، عن فوز مثير بعد ريمونتادا مميزة لصالح الدراويش.

فيما حقق الملكي خلال مباراة غزل المحلة والزمالك ، انتصارًا صعبًا خارج الديار.

أما مواجهة الكلاسيكو المصري ، فقد انتهت بسقوط الشياطين الحمر في مباراة بيراميدز والأهلي .

وعلى إثر لقاء قمة الأسبوع 25 ، فقد المارد الأحمر فرصة اقتناص الوصافة ولو مؤقتًا.

نادي الاتحاد السكندري

مع أصحاب الضيافة والجمهور نادي الاتحاد السكندري ، نستهل تغطيتنا لـ الديربي الساحلي .

حيث يسعى “سيد البلد” إلى التقدم أكثر نحو مواقع المقدمة.

والتي ستؤمن له البقاء في المسابقة للموسم المقبل.

فالاتحاد يحتل حاليًا وسط جدول ترتيب الدوري العام المصري تقريبًا، وتحديدًا المركز العاشر.

وذلك برصيد 28 نقطة وصافي (-10) نقطة.

وخلال 24 جولة خاضها، نجح في تحقيق 7 انتصارات و7 تعادلات.

ولكن خسر في 10 مباريات هذا الموسم.