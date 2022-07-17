"مش هسيبك".. مرتضي منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة لــ سيد عبدالحفيظ

وواصل مرتضى منصور قائلا انا فكري متخلف؟! مش هسيبك ياسيد عبد الحفيظ وهفضالك و دلوقتى بيشوف نفسه على اللاعبين في النادى الأهلي و ليست لديها القدرة على اللعب ومجهده جدًا شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز أمس ، مشادة حامية بين لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم مع لاعب جناح بيراميدز رمضان صبحي بعد انتهاء المباراة وأثار اللاعب رمضان صبحي غضب لاعب النادي الأهلي عبد المنعم بعد أن عرقله بعد صافرة الحكم ، فتقدم إليه لاعب النادي الأهلي وتحدث معه ، ثم نشبت مشادة بينهما.

ولو تدخل مدرب نادي بيراميدز لما هدأ هذا الشجار بين اللاعبين وكان قد حقق فريق نادى بيراميدز فوزًا هاما على النادى الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء امس على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصرى الممتاز حيث تقدم االلاعب التونسي فخر الدين بن يوسف لنادى بيراميدز في الدقيقة الـ29 من عمر المباراه وذلك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وعزز اللاعب البوركيني ايريك تراوري تقدم نادى بيراميدز في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة بعد ان استغل خطأ علي معلول مدافع الأهلي .