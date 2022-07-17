انت الان تتابع خبر "لعبة معلم".. قرار ناري من الخطيب بشأن التعاقد مع ابن الزمالك في صفقة الموسم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية بأن لجنة التعاقدات في النادي الأهلي قد تحصلت على موافقة مبدئية من قبل الكابتن محمود الخطيب بشأن فتح باب المفاوضات والمحادثات مع وكيل أعمال أحد لاعبي الزمالك والمعار لنادي في الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بهدف محاولة خطف توقيع اللاعب واستغلال وجود بند يعطي الحق لنجم الزمالك في الرحيل عن القلعة البيضاء والاستمرار في ناديه الحالي مقابل نحو 15 مليون سيحصل عليها الفارس الأبيض.

الأهلي يبدأ مفاوضاته مع محمد صبحي

أعلن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بأن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات قد تحصل على الضوء الأخضر من قبل الكابتن محمود الخطيب بشأن حسم صفقة التعاقد مع “محمد صبحي” حارس فاركو، وذلك في أعقاب إعلان النادي البرتقالي بأنه سيقوم بتفعيل بند شراء اللاعب من الزمالك ليصبح بصفقة رسمية لاعبًا في فاركو بعدما يدفع الأخير نحو 15 مليون جنيه لصالح الزمالك.

وبمجرد وصول هذا الأمر إلى إدارة الأهلي، قررت الدخول في مفاوضات مع فاركو لشراء الحارس الشاب مقابل مبلغ مالي يصل لنحو 30 مليون جنيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا حتى ينضم اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر بدءًا من الموسم الجديد ويكون منافس قوي لمحمد الشناوي على مركزه الأساسي في الأهلي.

قرارات نارية من الخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز

في سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأن هناك حزمة من القرارات التي سيتم الإعلان عنها ضد لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي بيراميدز خلال الجولة 25 من الدوري المصري بهدفين مقابل لا شيء.

وأشارت المصادر المطلعة داخل القلعة الحمراء بأن هناك عقوبات مادية على اللاعبين وعلى الجهاز الفني في ظل التراجع الواضح في الأداء وخسارة عدد من النقاط خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري، مما جعل الزمالك يصبح هو الأقرب الآن للحصول على لقب الدوري.