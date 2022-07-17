انت الان تتابع خبر تعليق قائد المنتخب " محمد صلاح " علي تعيين البرتغالي " فيتوريا " مدير فنيا للفراعنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وجد ضالته أخيرا في حسم هوية المدير الفني للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل عقب ثلاث مباارايات فقط بداعي سوء الأداء والنتائج ، حيث أن معظم التقارير تشير إلي أن مسئولي الاتحاد المصري قد وصلوا إلي اتفاق مع المدير الفني البرتغالي ” روي فيتوريا ” من أجل تولي قيادة الفراعنة لأربع أعوام قادمة ، ذلك المدرب الذي كان علي رادار النادي الأهلي لكن مبالغته المادية في تقدير الراتب السنوي حالت دون إتمام التعاقد

جدير بالذكر أن نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي الكابتن ” حازم إمام ” والذي أسند إليه مهمة البحث عن مدير فني لتولي قيادة تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة كان قد نجح في التوصل إلي اتفاق مع البرتغالي ” فيتوريا ” من خلال العديد من المباحثات التي قام بها من أجل إقناعه بمشروع المنتخب ، حيث أن هناك رغبة كبيرة داخل الاتحاد المصري في إعادة أمجاد الكرة امصرية التي اختفت منذ سنوات وتدهور حالها

– رد فعل محمد صلاح علي تعيين فيتوريا

في ذات السياق فقد حرص نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم وجناح ليفربول الأيمن ” محمد صلاح ” علي أن يتواصل مع المدير الفني الجديد للفراعنة من أجل تهنئته علي تولي تلك المسئولية مشيرا إلي أنه كابتن الفريق ومن واجبه الترحيب به