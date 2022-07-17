بالتفاصيل.. تعرف على رسالة محمد صلاح الأولى ل فيتوريا بعد توليه قيادة الفراعنة

انت الان تتابع خبر التفاصيل.. تعرف على رسالة محمد صلاح الأولى ل فيتوريا بعد توليه قيادة الفراعنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص محمد صلاح قائد المنتخب المصري على التواصل مع فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة، وذلك بعدما تم الإعلان من قبل اتحاد كرة القدم المصري، عن إسناد مهمة القيادة الفنية له، لتولي مسئولية المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادا ً لمنافسات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كان 2024، إضافة لتصفيات كأس العالم بأمريكا 2026.

تعرف على رسالة محمد صلاح الأولى ل فيتوريا

وكشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن سعى صلاح للتواصل مع المدير الفني البرتغالي، وذلك عقب الإعلان عن توليه القيادة الفنية رسمياً، وذلك نظرا ً لأن مو هو قائد المنتخب الوطني، وواحد من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفراعنة، نظراً لكونه محترف قوي في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وتابع أمام حديثه قائلاً إن محمد صلاح طلب منه رقم فيتوريا من أجل التواصل معه، والترحيب به كمدير فني للمنتخب المصري في المرحلة المهمة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على قيادة الفراعنة لمدة أربعة سنوات مقبلة.

واختتم حازم إمام حديثه مؤكدا على قيمة صلاح الكبيرة والخبرة التي تمتع بها بصفته قائد للمنتخب المصري، وذلك سواء في التعامل مع المدربين أو مع اللاعبين.

منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر في المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد ثلاث نقاط، جمعها من فوز وحيد على منتخب غينيا وهزيمة وحيدة أيضاً على يد منتخب إثيوبيا.