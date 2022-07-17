انت الان تتابع خبر أول رد فعل من " محمد صلاح " عقب التعاقد مع البرتغالي " روي فيتوريا " لتدريب المنتخب المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام من التوصل إلي اتفاق مع المدير الفني السابق للنصر السعودي وبعض الأندية الأخري البرتغالي ” روي فيتوريا ” من اجل أن يقوم بتولي مسئولية قيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة ، وذلك خلفا للمدير الفني الراحل ” إيهاب جلال ” حيث أن الفراعنة يرغبون من خلال هذا التعاقد أن يتمكنوا من تحقيق طفرة في الكرة المصرية خلال ما هو قادم من سنوات من خلال وضع خطة شاملة للنهوض بالكرة في كافة القطاعات

جدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الكابتن ” حازم إمام ” والذي نجح في إقناع المدرب البرتغالي ” فيتوريا ” بالمشروع المصري في كرة القدم ، قد أعلن أن نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي الدولي المصري ” محمد صلاح ” قد أعلن مباركته للاتحاد المصري علي التوقيع مع هذا المدرب الذي لديه من الشهرة العالمية ما يمنحه كل الثقة في قيادة الفراعنة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة

في ذات السياق فقد أوضح ” حازم إمام ” أن قائد المنتخب المصري ” صلاح ” قد حرص علي التواصل مع المدير الفني الجديد بصفته قائد للمنتخب المصري من أجل تهنئته علي تولي قيادة منتخب مصر ، وذلك عن طريق طلب رقم هاتفه من أجل التواصل معه ، ياـي هذا في الوقت الذي سيصل خلاله البرتغالي إلي مصر من أجل تسلم مهامه يوم 19 يوليو الجاري