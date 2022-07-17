"هي دي الصفقات ولا بلاش"...3 صفقات عالمية على أعتاب الأهلي بقرار من سواريش

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رياض - احمد صلاح - يسعي النادي الاهلي المصري الى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في الفترة القادمة حيث تسببت النتائج الأخيرة لفريق الكرة في النادي الأهلي إلى غضب جماهيري كبير حيث يعاني الفريق الأحمر من إنخفاض مستوى عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر مما أدى إلى خسارة الفريق النهائي الأفريقي لصالح نادي الوداد المغربي بالإضافة إلى النتائج السيئة الأخيرة للفريق في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي و شركة الكرة بالنادي التخلص من بعض اللاعبين في نهاية الموسم الجاري تمهيدا لضم عدد من اللاعبين المميزين و قد صرح ريكاردو سواريش المدير الفني عن أن كل التحليلات التي قام بها الجهاز الفني لا تنبيء بالحصول على بطولة هذا العام و جاء هذا التصريح بعد خسارة الفريق من نادي بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز والذي جاء كالصاعقة على جماهير النادي الأهلي التي كانت تمني النفس بالحصول على بطولة الدوري المصري لهذا العام بعد خسارة دوري العام الماضي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

و أشارت بعض المصادر من داخل النادي الاهلي أن المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز قام بعرض ثلاث لاعبين لاتينيين على مجلس إدارة النادي للتعاقد معهم في الانتقالات الصيفية المقبلة بدلا من اللاعبين المحترفين الموجودين في الفريق و لا يقومون بتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.