عاجل وحصرياً.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

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رياض - احمد صلاح - أهل مصر يقدم جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، بعد أن فاز بيراميدز أمام الأهلي في اللقاء الذي كان بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز وانهزم فريق الأهلي أمام فريق بيراميدز بهدفين في الوقت الذي انتصر فيه الزمالك على غزل المحلة، وفي جدول ترتيب الدوري الممتاز كان لكل فريق مجموع من النقاط وكل فريق له مركز خاص به التي تميز كل فريق عن الأخر.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

هذه الفقرة يبحث عنها كثير من الرياضيين واللاعبين، ويحبوا أن يوصلوا إلى كل جديد بخصوص كرة القدم وسوف يتم توضيح جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في هذه المقالة.

وفريق الزمالك الذي احتل المركز الأول له في الجدول الدوري الممتاز 57نقطة.

وبالنسبة لفريق بيراميدز الذي احتل المركز الثاني في الجدول الدوري الممتاز له 53 نقطة.

وبالنسبة لفريق الأهلي الذي احتل المركز الثالث في الجدول الدوري الممتاز له 48 نقطة.

وفريق فيوتشر الذي احتل المركز الرابع في الجدول الدوري الممتاز له 39 نقطة.

أما فريق سموحة الذي احتل المركز الخامس في الجدول الدوري الممتاز له 39 نقطة.

وبالنسبة لطلائع الجيش الذي احتل المركز السادس في الجدول الدوري الممتاز له 37 نقطة.

أما البنك الاهلي الذي احتل المركز السابع في الجدول الدوري الممتاز له 34 نقطة.

وفريق فاركو الذي احتل المركز الثامن في الجدول الدوري الممتاز له 31 نقطة.

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هذه الفقرة بهتم بها كثير من الأشخاص في مقالة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، وخصوصاً الذين يشجعون فريق النادي الاهلي.