انت الان تتابع خبر بديل طارق حامد.. الزمالك يتعاقد مع دينامو الدوري بقرار من فيريرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد نادي الزمالك عدد كبير من اللاعبين للاختيار من بينهم لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2022-2023، والتي من المقرر أن تكون في مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب والمهاجم الصريح، ومراكز الجناح الأيسر حال رحيل أشرف بن رقي.

ومن بين المراكز التي يريد الأبيض الدعم فيها هو مركز الوسط المدافع حيث يلعب النجم الدولي طارق حامد، والذي تقرر بشكل كبير حتى الآن رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم حسبما أعلن مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء خلال الآونة الأخيرة.

الزمالك يستقر على لاعب في وسط الملعب

وأشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن القلعة البيضاء قد حسمت بالفعل 8 صفقات حتى الآن لدعم الفريق في الموسم الجديد، كما حسم أمر عدد من اللاعبين المعارين لأندية الدوري، ومن بين اللاعبين المعارين هو حمدي علاء لاعب الفارس الأبيض والمعار لفريق سموحة لنهاية الموسم الحالي.

انتقل حمدي علاء لسموحة في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ويجيد اللعب في مراكز 6 و8 بوسط الملعب، ووضعة الفريق ضمن أهم اختيارات الدعم في مركز طارق حامد بالموسم المقبل خاصة بعد الأداء الكبير الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الحالي، ونجاحه في تسجيل هداف خلال فوز سموحة على المصري ببطولة الدوري.

يغيب حمدي علاء عن مباراة الزمالك وسموحة المقبلة في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الإسماعيلي ليغيب بذلك عن مباراتي فريقه أمام البنك الأهلي والقلعة البيضاء ببطولة الدوري.

ويوافق جوسفالدو فيريرا على عودة حمدي علاء في الموسم المقبل بعد موافقة الجهاز الإداري، خاصة وأن اللاعب خرج على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات وهو ما حدث بالفعل وأصبح قادر على العودة للفريق في الموسم المقبل، بدعم من فيريرا الذي يهتم بعنصر الشباب.