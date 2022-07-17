عاجل.. ميدو يعلن عن خبر حزين لجمهور نادي الزمالك بشأن ميعاد اعتزال شيكابالا

وفاز النادي على نظيره غزل المحلة وعلى ملعب غزل المحلة و ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري حقق فريق الزمالك فوزاً مستحقاً على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 69 وجاء هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق أشرف بن شرقي لدفاع المحلة ويسددها ويتصدي لها حارس المحلة بعد مرواغة رائعة من شيكابالا وتذهب للاعب المغربي ويسددها على الفور فتسكن الشباك .

و علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين حقق فريق بيراميدز الفوز علي منافسه النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق فخر الدين بن يوسف من بطولة الدوري الممتازجاء هدف بيراميدز الأول بعد عرضية من وليد الكرتي فشل ابعادها محمد عبدالمنعم وبخطأ فادح وكارثي من علي معلول خلال ارجاع الكرة للشناوي احرز الهدف الثاني لفريق بيراميدز ايريك تراوروي في الدقيقة 70 .