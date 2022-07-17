انت الان تتابع خبر "بيصالح الجمهور".. الخطيب يوافق على التعاقد مع هداف أفريقيا مقابل 40 مليون جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر رسمية داخل النادي الأهلي بأن الكابتن محمود الخطيب قد عقد جلسة طارئة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح من أجل مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة بعد تلقى اللجنة تقرير من قبل المدير الفني البرتغالي “ريكاردو سواريس” والذي تحدث فيه عن رغبته في الحصول على خدمات أربع أو خمس صفقات على أقل تقدير في الميركاتو الحالي.

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قالت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد تواصل مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس والذي أكد للمجلس رغبته في التوقيع مع المهاجم الأنجولي المتألق “فابيو أبرو” مهاجم نادي الباطن السعودي، حيث رأى المدير الفني للنادي الأهلي بأن اللاعب سيكون قادر على حل كل المشاكل الهجومية التي تواجه الفريق خلال هذه الفترة.

ووفقًا لبعض المصادر المقربة من الأهلي فإن هناك اتصالات قد تمت بين القلعة الحمراء وبين وكيل اللاعب من أجل الاستفسار حول مطالبه المادية وكذلك حول القيمة المتوقعة لانتقاله من الباطن إلى النادي الأهلي في الصيف الجاري.

الخطيب يوافق على دفع 40 مليون من أجل هداف أفريقيا

قالت مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بأن الخطيب قد أخبر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بأنه مستعد لدفع نحو 40 مليون جنيه من أجل الحصول على خدمات فابيو أبرو من الباطن السعودي، ولكن في حال ما إذا أصر النادي السعودي على جني أموال أكثر من وراء تلك الصفقة فإن النادي الأهلي سيعلن انسحابه منها بشكل نهائي وسوف يتجه نحو لاعب آخر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.