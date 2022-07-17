انت الان تتابع خبر بقيادة البروفيسور... المباريات المتبقية للزمالك فى الدوري المصري 2022 بالمواعيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار الجميع إلى المباريات المتبقية للزمالك فى الدوري المصري وبما فى ذلك جماهير النادى الأهلى وذلك بفضل البرتغالى المخضرم جوسفالدو فيريرا الذى تمكن من إعادة الزمالك إلى الصورة على الرغم أن الأهلى كان له الأفضلية طوال الفترة الماضية فى الإنقضاض على لقب الدوري المصري بالأخص أن النسر الأحمر كان له عدد من المواجهات المؤجلة.

الزمالك سيكون أمام مواجهات فى غاية الصعوبة خلال الفترة المقبلة فى بطولة الدوري العام بالأخص أن الزمالك سيواجه بيراميدز وهو أحد المنافسين على اللقب بل أن البعض أكد أن بيراميدز هو المنافس الأول على اللقب المحلى هذا العام على الرغم أن الزمالك يتفوق على بيراميدز من ناحية النقاط حتى الأن ولكن الفريق السماوى سيكون قادر على تقليص هذا الفارق إلى نقطة واحدة فى حالة التفوق على رجال فيريرا.

الزمالك من المقرر أن يواجه بيراميدز فى الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى مواجهة سموحة وهى أيضا من المواجهات المنتظرة بالأخص أن الفريق السكندري تمكن من التفوق على الأهلى بثلاثية ذلك المواجهة التى تمكن خلالها مروان محسن من هز شباك محمد الشناوى مرتين ولذلك تأمل الجماهير الحمراء فى إخفاق الزمالك خلال هذه المواجهات من أجل تقليص فارق النقاط مع رجال فيريرا المدرب المخضرم.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدوري 2022

المباراة القادمة للزمالك فى بطولة الدوري العام المصري ستكون أمام سموحة السكندري بالجولة السادسة والعشرين جدير بالذكر أن الفريق السكندري تمكن من حسم مواجهة الذهاب بهدفين دون مقابل, أما المواجهة الثانية ستكون أمام فيوتشر وهى أيضا أحد المواجهات المنتظرة بالأخص أن الزمالك حسم مباراة فيوتشر بصعوبة فى مباراة الذهاب 3-2.

الزمالك vs سموحة.

فيوتشر vs الزمالك.

الزمالك vs بيراميدز.

الجونة vs الزمالك.

الزمالك vs المقاصة.

فاركو vs الزمالك.

الزمالك vs الإتحاد.

المصري vs الزمالك.

الزمالك vs إيسترن كومباني.